Ющенко оголосив догану голові київської РДА і... повернув йому крісло

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану голові Подільської районної державної адміністрації в Києві Євгену РОМАНЕНКУ.

Про це йдеться у розпорядженні глави “Про притягнення до відповідальності Є.РОМАНЕНКА”, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

“За недодержання вимог законодавства про працю щодо застосування заходів заохочення, послаблення виконавської дисципліни” оголосити догану голові Подільської районної державної адміністрації міста Києва Є.РОМАНЕНКУ, зазначено в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, Президент своїм розпорядженням доручив приступити до виконання повноважень за посадою голові Подільської районної державної адміністрації Києва Є.РОМАНЕНКУ у зв`язку із завершенням роботи службової комісії з розслідування неналежного виконання службових обов`язків і перевищення повноважень. Розпорядження Президента від 6 лютого «Про відсторонення Є.РОМАНЕНКА від виконання повноважень за посадою» визнано таким, що втратило чинність.

Службове розслідування відносно Є.РОМАНЕНКА стосувалося справи ВАТ "Квазар", працівники якого звинувачували Подільську райдержадміністрацію у змові з групою осіб, які намагаються захопити підприємство.