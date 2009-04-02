Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК обговорив з послами країн “Великої сімки”, представниками Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Україні перспективи подальшого співробітництва.

Темою зустрічі стали динаміка економічного розвитку України та перспективи співробітництва України з Міжнародним валютним фондом, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

О.ШЛАПАК поінформував послів та представників світових фінансових установ про тенденції розвитку економіки України, наголосивши, що офіційні дані, внаслідок зміни порядку оприлюднення статистичних спостережень, будуть відомі громадськості лише на початку другого півріччя.

На думку Секретаріату Президента, це суперечить практиці розвинутих країн, де у період кризи зазвичай починається більш активне використання оперативних, щомісячних статистичних даних для прийняття політичних рішень.

Водночас, дані платіжного балансу, які наводив О.ШЛАПАК, свідчили, що в Україні досягнуто рівноважного курсу іноземної валюти.

Перший заступник глави СП запевнив дипломатів і представників фінансових інституцій, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує законопроекти, які стосуються оздоровлення державних фінансів, зокрема, збільшення ресурсів Державного бюджету та Пенсійного фонду, що перебувають на розгляді Верховної Ради України.