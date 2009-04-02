Загрожуючи вибухом газу, двоє вимагали покарати Луценка і Медведька

В результаті спільної операції СБУ і київської міліції затримано двох осіб, які погрожували підірвати балони з газом.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ (Раніше повідомлялося про захоплення одного чоловіка – УНІАН).

За даними прес-центру, сьогодні, 2 квітня, у Києві близько 11.30 двоє осіб зайшли в приміщення бібліотеки заводу “Арсенал”, де забарикадувались на першому поверсі двоповерхової будівлі по вулиці Московська, 3.

Погрожуючи підірвати газові балони, чоловік і жінка вимагали від правоохоронців, які прибули на місце події, передати їхнє звернення з вимогами на ім’я Президента, голови Верховної Ради та голови Служби безпеки України.

За даними прес-центру, під час переговорів, які проводили керівник Антитерористичного центру, перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, начальник ГУ СБУ в Києві та Київській області Василь ГРИЦАК, начальник ГУ МВС в Києві Віталій ЯРЕМА, погрожувачів було попереджено про кримінальну відповідальність.

Під час переговорів, які тривали близько півтори години, зловмисники час від часу відкривали балони з газом, тим самим демонструючи рішучість своїх намірів, зазначили в СБУ. За висновками психологів Служби безпеки, їхній психічний стан викликав серйозне занепокоєння, тому було прийнято рішення про штурм приміщення.

В результаті успішного штурму, які здійснили бійці Центру спецоперацій СБУ («Альфа»), зловмисники були затримані, балони з газом вилучені. Ніхто не постраждав.

Ситуацію особисто тримав на контролі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, якому доповідалось про всі етапи спецоперації, поінформували в СБУ.

За словами голови Служби безпеки Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ і надалі буде жорстко реагувати на будь-які прояви екстремізму, які б гасла не проголошували ті, хто зазіхає на безпеку громадян.

Як повідомляв УНІАН, чоловік, який забарикадувався в бібліотеці, заявляв, зокрема, що не задоволений ситуацією, яка склалася в країні, і вимагає звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА. Також він вимагав, щоб ці посадові особи були покарані відповідно до закону. На виконання цих вимог чоловік відвів три доби. За його словами, якщо протягом цього терміну висунуті ним вимоги задоволені не будуть, він підірве газовий балон, який має при собі.