"Хакери не завадили": четверта серія нового сезону "Гри престолів" побила всі рекорди

Четвертий епізод серіалу "Гра престолів", який був останнім з тих, що вийшли в ефір, побив усі рекорди серіалу. За даними HBO його подивилося 10,2 млн глядачів в момент трансляції в минулу неділю ввечері, передає ITC.ua.

Четвертий епізод 7 сезону побив рекорд 1 епізоду того ж сезону, який подивилося 10,1 млн глядачів.

Ці показники не враховують тих глядачів, які дивилися епізод онлайн або через додаток HBO. Таким чином, фактична кількість глядачів є куди більшою.

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При цьому за кілька днів до офіційної трансляції 4-й епізод 7-го сезону потрапив в інтернет, і деякі особливо нетерплячі глядачі змогли переглянути його заздалегідь. Це, ймовірно, дещо знизило загальну кількість глядачів недільної трансляції.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери вкрали сценарій серії "Гри престолів", яка ще не вийшла.