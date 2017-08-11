"Домовитися не вдалося": стало відомо, скільки телеканал HBO пропонував хакерам за сценарії "Гри престолів"

Американський телеканал HBO вступив у переговори з хакерами і пропонував викуп у розмірі 250 тисяч доларів за вкрадені сценарії.

Виданню вдалося знайти скріншот листа від представників HBO, в якому говориться, що канал готовий заплатити цю суму як «жест доброї волі», – пише The Hollywood Reporter.

The Hollywood Reporter зміг підтвердити достовірність листа, але офіційно канал ці відомості не коментує. Хакери заявили виданню, що вели переговори з HBO кілька тижнів, але канал «порушив свою обіцянку».

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Раніше повідомлялося, що хакери збиралися отримати за вкрадені сценарії близько 6 мільйонів доларів в біткоінах. З якої причини зірвалися переговори з HBO про викуп, невідомо.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, хакери, які використовують ім'я Mr. Smith, викрали у американського телеканалу HBO дані, серед яких виявилися сценарії до п'яти епізодів "Гри Престолів".