Україна не отримає нову угоду з ЄС без СОТ

Україна зможе почати працювати над поглибленою угодою з ЄС, якщо завершить процес приєднання до Світової організації торгівлі до кінця року.

Про це заявила єврокомісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

"Ми очікуємо на останній крок в процесі українського приєднання до СОТ. Прем’єр-міністр Янукович був у Брюсселі наприкінці вересня, і він запевнив в його зусиллях, що він докладе з урядом, завершити всі необхідні кроки для приєднання до СОТ до кінця цього року. Ми сподіваємося, це буде можливим", - зазначила єврокомісар.

Говорячи про поглиблену угоду, чи можна включити до неї слова про перспективу для України бути у майбутньому членом ЄС, Ферреро-Вальднер відповіла: "Україна зараз – член європейської політики сусідства, країна європейської політики сусідства. І політика сусідства чітко - не про членство".

"Але у той же час майбутнє – відкрите, майбутнє не можна передбачити, двері – не відкриті, але й не закриті. Будь ласка, дивіться на зиски, коли Україна отримує постійно більше і більше, наближаючись до ЄС. Наступним кроком буде поглиблена угода, якщо Україна завершить процес приєднання до СОТ", - сказала єврокомісар.

Вона також відзначила важливість продовження процесу реформ в Україні.

"Я думаю, найважливіше – це поглиблювати роботу над демократичними та правовими реформами, робити подальші кроки у боротьбі з корупцією, створювати прозорий бізнес-клімат. Дуже важливо, що бізнес-спільнота буде рости і іноземні інвестори прийдуть", - сказала Ферреро-Вальднер.

Вона також назвала ключовими питаннями "започаткування переговорів про нову поглиблену угоду між Україною та ЄС, співпрацю в сфері енергетики через імплементацію меморандуму щодо енергетики, ядерної безпеки, роботу над спрощенням візового режиму, угодою про реадмісію і також співпрацю в багатьох регіональних проблемах, зокрема, Придністров’я".

Ферреро-Вальднер повідомила, що планує ратифікувати разом з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком угоду про спрощення візового режиму в п’ятницю під час саміту Україна-ЄС.

"Звичайно, студенти, академіки, дипломати будуть здатні подорожувати дешевше, легше і простіше. І я думаю, це дуже важливо, тому що українці люблять подорожувати, таким чином це надасть їм кращий вхід до всіх країн ЄС", - сказала вона.

Українська правда