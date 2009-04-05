Католики святкують Пальмову неділю

Папа римський БЕНЕДИКТ XVI очолив богослужіння з нагоди Пальмової неділі, яку відзначає римо-католицька церква, і таким чином поклав початок урочистостям Великоднього тижня.

Як передає Dni.ru, за традицією понтифік, а також численні кардинали і єпископи прибули на святкову месу з пальмовими і оливковими гілками в руках. Богослужіння відбулося на площі перед Собором святого Петра у Ватикані, яка була перетворена на квітучий сад з оливковими і персиковими деревами, гортензіями, цикламенами і орхідеями, надісланими в подарунок Папі римському з південно італійської області Апулії.

Цього року святкування Пальмової неділі співпало з католицьким Днем молоді, який відзначається на єпархіальному рівні. В зв`язку з цим до Ватикану прибула делегація молодих австралійських католиків, які після літургії передали своїм іспанським одноліткам спеціальний хрест - символ Всесвітнього дня католицької молоді, який відбувся в липні 2008 року в Сіднеї.

Свято Входу Господня до Єрусалиму, яке часто називають Пальмовою або Вербною неділею, відзначається за тиждень до Великодня, в шосту неділю Великого посту.

В основі свята лежить євангельська розповідь про те, як Ісус перед мученицькою кончиною і воскресінням прибув до Єрусалиму. Народ вітав його як царя - кидаючи перед ним на дорогу пальмові гілки.

Це свято символізує, з одного боку, визнання місії Христа, а з іншої - вхід сина людського в рай. У низці країн віруючі замість пальмових гілок в це свято використовують гілки верби.