Парад до Дня незалежності в 2014 році не вплинув на боєздатність ЗСУ в бою за Іловайськ - ГПУ

15:32, 14 серпня 2017
Суспільство
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Для об’єктивності розслідування судовими експертами досліджено питання впливу на рівень боєздатності сил АТО внаслідок залучення військовослужбовців і техніки ЗС України для участі у військовому параді 24.08.2014 у м. Києві.

Парад з нагоди Незалежності України у Києві 24 серпня 2014 року / фото УНІАН

Проведення параду на День незалежності 24 серпня 2014 року не вплинуло на рівень боєздатності Збройних сил України під час боїв за Іловайськ.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

"Для об’єктивності розслідування судовими експертами досліджено питання впливу на рівень боєздатності сил АТО внаслідок залучення військовослужбовців і техніки ЗС України для участі у військовому параді 24.08.2014 у м. Києві з нагоди відзначення 23-ї річниці Дня незалежності України", - йдеться у розслідуванні.

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"Установлено, що проведення військового параду жодним чином не вплинуло на рівень боєздатності сил АТО, оскільки до нього були залучені підрозділи, які майже повністю комплектувалися за рахунок військовослужбовців строкової служби і курсантів військових навчальних закладів, не мали необхідного рівня готовності до виконання завдань, а тому не могли залучатись до проведення антитерористичної операції", - заявляє слідство.

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