Допомагати, хвалити і не порівнювати з іншими: як батькам мотивувати дитину до навчання

Нерідко батьки школярів стикаються з проблемою відсутності у них бажання вчитися. У одних це бажання зникає в перші роки навчання, а в інших і зовсім відсутнє. Саме тому так важливо знайти правильну мотивацію для своєї дитини, яка допоможе зберегти у нього інтерес і спрагу до знань.

1. Допоможіть дитині розібратися в складній темі

Згідно з результатами досліджень, висока навчальна мотивація формується у дітей у тих сім'ях, де їм надавали допомогу при висуванні нових складних вимог. А якщо у дитини виникали труднощі, ставилися до неї з теплотою, любов'ю і розумінням. У той же час в тих сім'ях, де був присутній жорсткий нагляд або байдужість, у дитини формувався не мотив досягнення успіху, а мотив уникнення невдачі, що безпосередньо веде до низької навчальної мотивації.

При цьому пам'ятайте, що «допоможи» і «зроби за мене» - різні речі. Тут дуже важливо дотримуватися балансу. Не варто, йдучи на поводу у дитини, виконувати завдання за неї, проте не залишайте запитання дитини без відповіді. Докладно й терпляче відповідаючи на всі її питання, ви формуєте у дитини установку, що процес пізнання нового - це цікаво, і що ви, як батьки, це заохочуєте.

2. Хваліть дитину

Дитині важливо знати, що всі її зусилля не залишаються непоміченими. Якщо вона відчуває любов та підтримку близьких, то усвідомлює, як важливо для них її серйозне ставлення до навчання. І в такій сім'ї похвала за її старання, а не за оцінки, буде мати для неї важливе значення і послужить хорошим стимулом у навчанні.

Не сваріть дитину помилки – це поселить в ній страх невдачі і стане першим кроком на шляху до демотивації. Якщо дитина раптом пропустила кому, спробуйте перевірити завдання разом з нею. При чутливому керівництві батьків вона зможе сама знайти і виправити помилку. До того ж, після цього у вас з'явиться додаткова можливість для похвали.

3. Не порівнюйте її з іншими дітьми

Кожна дитина – це особистість, і у неї обов'язково є свої сильні і слабкі сторони. Завжди знайдуться діти, які будуть у чомусь краще вашої дитини і ті, які будуть в чомусь програвати їй. А порівняльні характеристики здатні лише підірвати ніжну дитячу психіку, змушуючи дитину думати, що вона гірша за інших і порушити її взаємини з батьками.

Саме тому так важливо виявити і підтримувати всі пізнавальні захоплення свого чада. Якщо йому подобається математика - купіть енциклопедію з математики, а якщо подобається робити щось своїми руками – обов'язково запишіть на цікаві курси, які відповідають його схильностям.

4. Оточення дитини має стимулювати її до успіхів

Зацікавленість у навчанні у дитини з'являється, коли зачепили його самолюбство: «Я що, гірший за інших? Я можу вчитися так само добре, як і Саша з мого класу». А якщо це слабкий клас, у неї не буде мотивації вчитися - вона і так найрозумніша. Тому батькам треба стежити за тим, в якій атмосфері вчиться їх чадо і всіляко підтримувати в ньому позитивний змагальний порив. Якщо більшість друзів будуть активними, добре вчитися, то і ваша дитина постарається бути не гіршою.

5. Дозуйте навантаження

Відсутність інтересу до навчання може бути обумовлена і занадто високим навантаженням. В такому разі його необхідно знизити, щоб уникнути зриву. Обов'язково слід дотримуватися балансу між відпочинком і розвагами.

6. Розвивайте в дитині навик самоконтролю

Часто помилки у дітей виникають через неуважність. Навчіть дитину перевіряти після себе виконані завдання. Вона повинна знати, як перевірити правильність математичних обчислень, як шукати за словником написання слова, як дізнатися, чи запам'ятав зміст параграфа. Таким чином, помилок у дитини стане менше, а мотивації до нових досягнень додасться.

7. Допоможіть дитині сформувати навички навчальної діяльності

Поки у дитини не сформовані навички поведінки в процесі навчання, батьки повинні контролювати цей процес і враховувати індивідуальні особливості дитини: коли їй краще сісти за уроки, які уроки робити в першу чергу, коли робити паузи тощо. Так ви допоможете дитині навчиться правильно розподіляти навантаження і не перепрацьовувати.

8. Не женіться за оцінками

Пам'ятайте, що розумна, обдарована дитина не завжди має гарні оцінки. І навпаки. Якщо ваша дитина вважала, що засвоїла навчальний матеріал, а оцінка низька, то потрібно розібратися, що ж сталося. Можливо, вона справді все зрозуміла, але перенервувала на контрольній, або, наприклад, погано себе почувала, а можливо, що й оцінка вчителя була неадекватною.

Приділяйте дитині достатньо уваги, і тоді ви допоможете їй з легкістю увійти в новий навчальний рік.