Дружина затриманого у Криму "українського диверсанта": справа проти нього сфальсифікована

Дружина затриманого окупантами у Криму українця Геннадія Лимешко, якому закидають спробу диверсії, прокоментувала інцидент, заявивши про невинуватість її чоловіка.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційно заявляю, все що стосується мого чоловіка Лимешко Геннадія брехня. Справа проти нього сфальсифікована. Він не винний! ФСБ силою заставили зізнатися його в тому, чого він не робив. Росія говорить що затримали "диверсанта". Це все неправда», – йдеться в повідомлені.

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За її словами, вона зараз намагається зв'язатися з органами влади, ГО, всіма хто може допомогти.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лимешко, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір зробити "диверсії" на об'єктах інфраструктури.

У Службі безпеки України назвали повідомлення ФСБ Росії про затримання "агента СБУ" в тимчасово окупованому Криму черговою провокацією і фейком.