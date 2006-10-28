За рахунок ефективності Україна може скоротити 10 млрд. кубометрів газу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК вважає, що Україна впродовж трьох років може вивільнити 10 млрд. кубометрів газу у споживанні, за допомогою підвищення ефективності його використання. Про це В.ГАЙДУК сказав в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№41, 28 жовтня-3 листопада 2006 року).

"Я переконаний, що зараз ми маємо унікальний шанс для такого кроку і другий шанс матимемо дуже нескоро, оскільки трирічної перерви між виборами в недалекій перспективі не передбачається. У нас є часовий лаг, який дає змогу якщо не на сто відсотків реалізувати все задумане, то щонайменше пройти значне частину шляху і вивільнити 10 млрд. кубів споживання за допомогою підвищення ефективності використання газу", – сказав він.

Разом з тим, В.ГАЙДУК вважає, що "ми повинні скласти ресурси, перебудувати комунальне господарство, поставити в промисловість енергоефективні технології, показати бізнесу, що держава полегшує шлях для впровадження енергозберігаючих технологій".

"Паралельно ми також повинні працювати над диверсифікацією джерел поставки газу (але при цьому не варто думати, що вони будуть дешевими), адже основне завдання, яке ми при цьому вирішуємо – це зменшення залежності від одного джерела", – відзначив він.

Також В.ГАЙДУК додав, що "при консолідації всіх політичних сил цей крок можливий. У такому разі політичні ризики повинні розділити і влада, і опозиція. Всі повинні розуміти і прийняти чітку модель поведінки, ресурсну ціну питання і те, наскільки швидко і злагоджено ми готові провести модернізацію всієї економіки".

Довідка УНІАН. Україна споживає на рік близько 76 млрд. кубометрів газу. У 2006 році газ до України постачається по 95 дол. за тис. кубометрів, в 2007 році – одержуватиме по 130 дол. за тис. кубометрів.