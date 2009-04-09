Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» дізналося, чи перевипускають проблемні банки платіжні карти, термін яких закінчився, і коли можна одержати кошти з карткового рахунку у разі його закриття.

«Надра»

Перевипуск карти в цьому банку відбувається автоматично, писати заяву не обов`язково. Банк обіцяє видати нову карту через 7 днів після закінчення терміну дії старої. Якщо клієнт не хоче продовжувати обслуговуватися в банку, він повинен написати заяву у відділення, в якому був відкритий рахунок. Залишок на картковому рахунку фінустанова обіцяє виплатити протягом 30 днів.

Інформація за адресами завантажених банкоматів оновлюється на сайті «Надра» цілодобово через кожні 30 хвилин. Вчора з 1159 банкоматів по всій країні на 12.00 готівкою було завантажено менше половини — 564. У Києві працюючих банкоматів учора не було. Добовий ліміт зі зняття готівки за соціальними, зарплатними і пенсійними картами складає 1000 гривень, за депозитними — 100 гривень.

«Київ»

У банку пропонують випустити нову карту, якщо термін старої закінчився. Одержати її можна на другий день після подачі заяви у відділення банку, де оформлявся картковий рахунок. «Якщо клієнт не хоче далі обслуговуватися у нас, можна написати заяву, і протягом 45 днів банк виплатить йому залишок за картковим рахунком», — повідомили у відділі платіжних карт «Києва».

З початку цього тижня картки банку розблоковані. Добовий ліміт зі зняття готівки в банкоматі складає 100 гривень, на таку ж суму можна розрахуватися в торговій мережі. Банкомати «Києва» не працюють, тому зняти кошти можна тільки в банкоматах «чужих» банків. «Запитуйте 90 гривень, оскільки банки беруть комісію і запит на 100 гривень вони не виконають», — порадив співробітник.

Родовід Банк

Щоб перевипустити карту, необхідно звернутися у відділення банку з картою, паспортом, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера і написати заяву. За словами оператора колл-центру, перевипуск карти до введення тимчасової адміністрації займав 3-5 днів, зараз може затягнутися. Картковий рахунок закривається 45 днів — тільки після закінчення цього терміну банк зобов`язується виплатити клієнтові залишок на його рахунку.

Укрпромбанк

В Укрпромбанку, як і в банку «Надра», карту перевипускають автоматично, без заяви клієнта. «Якщо карта дійсна до квітня 2009 року, то вона буде діяти до останнього дня цього місяця», — пояснили у фінустанові. В кінці місяця можна підійти у відділення і забрати нову карту. Якщо ж є бажання закрити картковий рахунок, необхідно написати заяву в тому відділенні, де він відкривався.

Кошти після закриття рахунку банк поверне не раніше ніж за 45 днів. Весь цей час доступ до коштів буде закритий. «У вас же рахунок буде вже закритий, термін дії карти закінчиться, тому ви не зможете одержати гроші ні з карти, ні в касі», — повідомили в колл-центрі.

Західінкомбанк

Перевипуск карти в банку займає один день. Для цього необхідно прийти у відділення, де відкривався рахунок, і написати заяву. Якщо ж далі обслуговуватися в банку немає бажання, можна написати заяву і закрити картковий рахунок. Якщо сума залишку на рахунку невелика — банк обіцяє виплатити її того ж дня, в зворотному випадку доведеться почекати. «5 тисяч гривень виплатити відразу не вдасться», — сказали у відділі пластикових карт Трансбанку.

Трансбанк

Картки банку поки заблоковані. «Вам краще закрити рахунок — картки не працюють вже більше двох тижнів», — порадили на гарячій лінії банку.