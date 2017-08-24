День Незалежності: у Дніпрі влаштували патріотичний забіг у вишиванках (фото, відео)

У Дніпрі сьогодні відбувся патріотичний забіг у вишиванках.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в акції «Біжимо у вишиванках у Дніпрі» взяли участь понад 500 осіб із Дніпра, Кривого Рогу та Кам’янського.

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Вони пробігли центром міста 3 та 5 кілометрів. Дитячі забіги були меншими - по 100, 500 метрів та кілометр.

Першими стартували бігуни, які долають трикілометрову відстань. Переможцем цього забігу став 19-річний Валерій Буян із Кривого Рогу.

Також в рамках акції «Біжимо у вишиванках у Дніпрі» проходило тренування «Втечемо від дивана», присвячене підготовці до Dnipro ATB Marathon, який пройде в місті 24 вересня.