День Незалежності: у Дніпрі влаштували патріотичний забіг у вишиванках (фото, відео)

16:37, 24 серпня 2017
Суспільство
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Першими стартували бігуни, які подолали трикілометрову відстань. Переможцем цього забігу став 19-річний Валерій Буян з Кривого Рогу.

У Дніпрі сьогодні відбувся патріотичний забіг у вишиванках.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в акції «Біжимо у вишиванках у Дніпрі» взяли участь понад 500 осіб із Дніпра, Кривого Рогу та Кам’янського.

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Вони пробігли центром міста 3 та 5 кілометрів. Дитячі забіги були меншими - по 100, 500 метрів та кілометр.

Першими стартували бігуни, які долають трикілометрову відстань. Переможцем цього забігу став 19-річний Валерій Буян із Кривого Рогу.

Також в рамках акції «Біжимо у вишиванках у Дніпрі» проходило тренування «Втечемо від дивана», присвячене підготовці до Dnipro ATB Marathon, який пройде в місті 24 вересня.

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Теги: #День Незалежності в Дніпрі