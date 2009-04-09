Одеса стала як Мадрид чи Брюссель

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, радник українського прем`єра Ханне СЕВЕРИНСЕН взяла участь у пленарному засіданні сесії Одеської міської ради, що обговорювала програму соціально-економічного розвитку міста на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі перед депутатами Х.СЕВЕРИНСЕН, зокрема, зазначила, що під час прогулянки по Одесі та знайомства з її визначними пам`ятками рада була своїми очима побачити позитивні зміни у вигляді «морської столиці» України.

«Я не вперше в Одесі, - сказала вона, - і сьогодні можу сказати, що за останні роки місто дуже помітно змінилося на краще, набуло фантастичного вигляду. Мені здається, Одеса стала таким же чудовим європейським містом, як Мадрид чи Брюссель». І в цьому, підсумувала Х.СЕВЕРИНСЕН, мабуть, є «велика заслуга міської влади, які віддані своїй справі та своєму місту».

Сьогодні ж сесія Одеської міськради затвердила програму соціально-економічного розвитку міста на поточний рік.

Пріоритетними напрямами розвитку народно-господарського комплексу депутати визнали «створення сприятливих умов для впровадження інноваційних технологій, збереження робочих місць, працевлаштування молоді, залучення інвестицій в економіку міста, а також створення умов, сприятливих для розвитку підприємницької діяльності».

Депутатська більшість вирішила виділити на утримання та капремонт міського комунального господарства 45 млн. грн. Крім того, 14 млн. грн. буде спрямовано на впорядкування і утримання 14 парків, 72 скверів і 43 бульварів. Передбачається також провести експертизу стану міських ліфтів, здійснити ремонт насосних станцій, реконструювати систему зовнішнього освітлення.