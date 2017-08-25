За ініціативи очільника області Степанова в Одесі на День Незалежності виступили провідні українські гурти

Святкові заходи до Дня Незалежності України в Одесі завершилися святковим концертом біля пам’ятника Дюку. Як повідомила прес-служба облдержадміністрації, в концерті взяли участьпровідні українські гурти Друга ріка, Fontaliza та Pianoбой. Концерт, який відвідали близько 10 тис. одеситів та гостей міста, відбувся за ініціативи та підтримки очільника Одеської області Максима Степанова.

«Сьогоднішній день сповнений драйвом та чудовим настроєм. Довкола – щасливі люди. Є відчуття свята. Тут зібралися українці, які люблять свою країну, бажають в ній жити і творити», – наголосив Максим Степанов.

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Концерт відвідали не лише одесити, але й шанувальники української музики з різних куточків країни. Гості не приховували своїх емоцій і підспівували зіркам.

«Я с друзями приїхала до Одеси з Дніпра сьогодні вранці. Тут дуже святкова атмосфера. Я насолоджуюся гостинністю міста цілий день. Дуже здивована таким поєднанням учасників концерту – це провідні українські гурти. Радію нагоді почути їх наживо. Вийшов дуже драйвовийвечір», – розказала відвідувачка концерту Ірина Сидоченко.

Своїми враженнями від події охоче ділилися і мешканці Одеси.

«Ви знаєте, це просто неймовірне свято, я тут зі всією родиною. Ми завжди ходимо на подібні святкові заходи, але такої атмосфери я ще не відчувала. Усі співають в голос, посміхаються. Чудове свято! Одеса – це Україна. З днем народження, Україно», – поділилася враженнями одеситка Світлана Новікова.

Хедлайнером концерту став гурт Друга ріка, який завершив виступ, заспівавши гімн України.

«Ми не могли не приїхати в Одесу в такий день. Ми дуже любимо це місто. Наприкінці літа не обрати Одесу – це наступити собі на горло. Для мене сьогодні особливе свято, коли ми є не якоюсь територією, а справді країною, яка незалежність виборола кров’ю», – зазначив фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин.

Як повідомляв УНІАН, на Потьомкінських сходах більше 2 тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на честь Дня Незалежності України.