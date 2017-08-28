Переможець конкурсу "Неймовірні села України-2017" селище Червоне з Житомирщини матиме сучасну утеплену школу - ОДА

Переможець ІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2017» селище Червоне матиме сучасну утеплену школу.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, селище Червоне Андрушівського району Житомирської області за свою унікальну історію та архітектуру стало переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2017».

Незабаром за підтримки влади селище матиме сучасну утеплену школу.

«Селище Червоне – це приклад для об’єднаних громад області, на цьому прикладі видно, якими ці громади повинні бути активними, як їм необхідно працювати та намагатися змінити життя своїх людей на краще. Цього року Червоне розпочинає сучасну термосанацію школи, що співфінансуватиметься з Державного фонду реконструкції і розвитку. Адже крім туристичної привабливості, маємо ще й працювати над розвитком соціальних закладів та об’єктів інфраструктури», - зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

У конкурсі «Неймовірні села України-2017» Червоне обійшло село Яворів Івано-Франківської області на 1,2 бала. За перемогу селище отримає 75 тис. грн для закупівлі необхідного інвентаря та на поїздку представників селища до Німеччини. Поїздка відбудеться для обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування.