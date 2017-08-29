Сумний рекорд: Одеська область названа найгіршою із забезпечення населення водою

Згідно з національною доповіддю про якість питної води та цілодобове водопостачання населення, Одеська область є найгіршим регіоном в країні за даними параметрами. Про це в ході колегії ОДА повідомив начальник обласного управління водних ресурсів Василь Потоп, передає Думская.net.

Читайте такожВінниця лідирує за якістю життя і взаємодією з місцевою владою - опитуванняЗа його словами, незважаючи на наявність в області 18 озер, 64 водосховищ і понад 940 ставків, ситуація з водопостачанням залишається вкрай складною, особливо в південній частині регіону.

«Найбільш проблемними в цьому плані є Кілійський, Ізмаїльський, Ренійський та Болградський райони, в яких жителі 162 населених пунктів користуються привізною водою», - заявив чиновник і додав, що для будівництва двох водопроводів у Кілійському та Татарбунарському районах нереалізованого проекту 1986 року потрібно близько 600 млн грн.

У свою чергу голова Одеської ОДА Максим Степанов повідомив, що всього 25% населених пунктів мають централізоване водопостачання.

«З такими показниками не може йти мови про розвиток сільського господарства та туризму у частині Бессарабії», - констатував він і доручив у двотижневий термін підготувати плани і попередні документи з вирішення цієї проблеми.