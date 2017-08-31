Засуджений за репост ВКонтакте матеріалу "Крим — це Україна" росіянин поїхав до Києва - ЗМІ
Приводом для кримінального переслідування послужив репост матеріалу "Крим — це Україна".
Інженер-механік з Твері Андрій Бубеєв, засуджений на два роки й три місяці за репост запису ВКонтакте про анексію Криму, залишив зі своєю сім'єю Росію, повідомила активістка Ганна Борко.
За словами іншого громадянської активістки, сім'я Бубеєвих поїхала в Київ, повідомляє Новая газета.
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Раніше Андрій Бубеєв вийшов на волю після ув'язнення. Чоловіка звинувачували у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ) і публічних закликах до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності Росії (частина 2 статті 280.1 КК РФ).
Приводом для кримінального переслідування став репост матеріалу "Крим — це Україна" публіциста Бориса Стомахіна й картинка на цю ж тему на власній сторінці "ВКонтакте".
Сам Бубеєв не визнав свою провину і вважає, що його переслідують за його переконання.
Як повідомляв УНІАН, в Казані російське державне обвинувачення попросило суд призначити активісту "Татарського Патріотичного Фронту "Алтин Урда" Данисові Сафаргалі до п'яти років позбавлення волі за пости ВКонтакте про Путіна і Крим.