Найбільший суднобудівник світу купив російські посіви кукурудзи

Найбільший суднобудівник світу, південнокорейська група компаній Hyundai Heavy Industries, домовилася про придбання російського агропромислового підприємства "Хороль зерно", повідомляє AFP. Холдинг володіє і управляє 10 тисячами гектарів сільськогосподарської землі за дві з половиною години їзди від Владивостока, спеціалізуючись на вирощуванні кукурудзи і сої.

Hyundai придбав 67,6 відсотка акцій підприємства за 6,5 мільйона доларів. Компанія також обіцяла інвестувати додаткові дев`ять мільйонів доларів у придбання ще 40 тисяч гектарів. Компанія планує до 2014 року виробляти до 60 тисяч тонн кукурудзи щороку.

Сільгосппродукцію на російських полях вирощуватимуть як для споживання в самій Кореї, так і на експорт. Компанія розраховує підтримати тваринницькі ферми Південної Кореї, щоб вони не страждали від значних перепадів цін на корми.

Південнокорейські компанії активно скуповують сільськогосподарські землі за кордоном, щоб гарантувати постачання продовольства і кормів до щільно заселеної при бракові земельних ресурсів країни. Зокрема, в 2008 році Daewoo Logistics змогла одержати згоду від уряду Мадагаскару на оренду 1,3 мільйона гектарів. Проте через політичну напруженість на острові операція зірвалася.

Hyundai Heavy Industries - багатопрофільна компанія, яка виготовляє різноманітну машинобудівну продукцію. Крім суднобудування, група також відома виробництвом сонячних батарей, устаткування для електростанцій і нафтопереробних заводів. На корпорацію працюють 25 тисяч осіб.

Лента.ру