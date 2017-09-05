В анексованому Криму окупанти спалили сири та ковбаси із України та Європи

В анексованому Криму спалили так звані «санкційні продукти» із України, Нідерландів та Німеччини, повідомляється на сайті Россільгоспнагляду.

Зазначається, що продукти «Россільгоспнагляд по Республіці Крим і Севастополю" вилучив в Керчі.

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"Загальна вага вилучених продуктів 41,9 кілограм і ковбасні вироби виробництва України загальною вагою 66,3 кілограма", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії з 6 серпня 2015 року знищено близько 17 тисяч тонн продукції, ввезеної з країн, які підпали під російське продовольче ембарго, повідомив «Россільгоспнагляд».

Найбільше знищено продукції рослинного походження – 16,4 тисячі тонн, продукції тваринництва утилізовано близько 500 тонн.