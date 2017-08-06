У Росії за два роки розчавили і спалили 17 тисяч тонн підсанкційної імпортної продукції

У Росії з 6 серпня 2015 року знищено близько 17 тисяч тонн продукції, ввезеної з країн, які підпали під російське продовольче ембарго, повідомив «Россільгоспнагляд», передає Радіо Свобода.

Найбільше знищено продукції рослинного походження – 16,4 тисячі тонн, продукції тваринництва утилізовано близько 500 тонн.

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Продовольче ембарго діє в Росії з 7 серпня 2014 року. Воно стосується продукції зі США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року до списку цих країн включені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, які приєдналися до антиросійських санкцій, з 1 січня 2016 року – Україна.