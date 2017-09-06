Будинки, автошопінг та квартира на тещі у Криму: журналісти розкрили статки родини екс-помічника Шокіна

Заступник начальника Департаменту підтримання державного обвинувачення в судах Генеральної прокуратури Олена Драган задекларувала квартиру площею 98 кв. м у Києві, будинок на 217 "квадратів" у Миколаєві та ще один недобудований поблизу столиці.

Її чоловік, колишній помічник генпрокурора Шокіна, Василь Драган після звільнення став власником дорогої автівки і мотоцикла, а на матір оформлені дві квартири у Києві та Криму, передає Bihus.info.

Нібито недобудований будинок подружжя Драганів розташований у селі Дмитрівці під Києвом, якраз навпроти маєтку колишнього заступника генпрокурора Шокіна Євгена Блажівського. На відео з коптера можна побачити, що насправді він добудований та обжитий.

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Згідно з декларацією, у 2012 році Василь Драган став власником BMW X5, його дружина у 2015-му - Mitsubishi Outlander. Влітку 2017 року, уже після звільнення з прокуратури, Василь Драган також придбав автомобіль Subaru Outback і спортивно-туристичний мотоцикл BMW R1200RT. Загалом за п’ять років на поповнення автопарку подружжя Драганів витратило близько 200 тисяч доларів.

За інформацією із Реєстру речових прав на нерухоме майно, у липні 2016 року 70-річна теща Василя Драгана Валентина Кудіна придбала квартиру площею 106 кв. м у новобудові бізнес-класу по вулиці Євгена Коновальця, 36-е, що на столичному Печерську. Ціни на подібні квартири від забудовника стартують від 2,8 млн гривень. Також у 2007 році вона стала власницею 125-метрової квартири у місті Ялті. Сам Василь Драган володіє паркомісцем у дворі того ж будинку.

Станом на кінець 2016 року готівкою подружжя Драганів зберігало 10 тисяч євро, 140 тисяч доларів і 200 тисяч гривень.

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