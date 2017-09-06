Скандал на Київщині: дирекція школи заборонила привітати сина загиблого бійця АТО (відео)

Дирекція Морозівського навчального закладу, що на Київщині, на першовересневій лінійці заборонила військовому комісару привітати першачка Іллю Поповича - сина загиблого героя.

Натомість запропонували відвести дитину за школу і там вручити подарунок. Тепер внаслідок хвилі суспільного обурення дирекція школи шукає собі виправдання.

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"Я не хочу, щоб вони просили вибачення. Просто пояснили, чому вони так ставляться", - каже мама хлопчика Юлія Попович.

Її чоловік загинув у 2014 році під час бою за ДАП. Напередодні 1 вересня вдові зателефонували з військкомату й повідомили, що на лінійці привітають сина вояка.

Учителі кажуть, що загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Конфлікт, за їхніми словами, стався, бо заступник військового комісара Юрій Кулажко прийшов запізно, його виступ не планували.

Тоді Кулажко запропонував вручити подарунок у класі, та дирекція школи сказала, що це неможливо.

Як повідомляв УНІАН, у столиці водій вигнав з маршрутки вдову бійця АТО, яка показала йому посвідчення.