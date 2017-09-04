"Скільки ми вас можемо годувати?": у Києві водій маршрутки вигнав вдову бійця АТО (фото)

У столиці водій вигнав з маршрутки вдову бійця АТО, яка показала йому посвідчення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Юлія Власюк.

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Так, вона опублікувала фото листування з постраждалою, в якому йшлося: "2 вересня сіла в 478 маршрутку. Надала посвідчення "Дружина загиблого офіцера" і друге "Член сім'ї загиблого". На що водій з криком, ганьбою і триповерховими матами вигнав мене геть".

Вона також стверджує, що водій ще й нахамив: "Скільки ми вас можемо годувати? Такі, як ти, заходять, й гаманці в людей пропадають". А після цього він вигнав вдову бійця АТО.

Компанія-перевізник вже попросила вибачення, а також пообіцяла звільнити водія.