У Румунії перекинувся автобус з українцями: постраждала 21 особа

Сьогодні вранці біля румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради (всього 42 особи) до Македонії для участі у конкурсі.

Як повідмили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на інформацію Генерального консульства України у Сучаві (Румунія), за попередніми даними, внаслідок ДТП постраждала 21 особа, у тому числі 10 дітей. Усі потерпілі госпіталізовані до місцевої лікарні. Загиблих немає.

З метою з’ясування ситуації на місці та надання співвітчизникам необхідного сприяння і допомоги до Бакеу виїхали посол України в Румунії та співробітник Генконсульства України в Сучаві.