Київський водопровід та каналізація - у катастрофічному стані

Результати перевірок Державної житлово-комунальної інспекції підтвердили катастрофічний стан водопровідно-каналізаційного господарства Києва, до якого призвела бездіяльність столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО.

Міністр відзначив необхідність втручання у цю ситуацію Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

Як повідомив начальник Державної житлово-комунальної інспекції Сергій ЗИМІН, за результатами перевірки ВАТ «Київводоканал» встановлено, що тільки впродовж березня 2009 року в Києві сталося 10 серйозних аварій на об`єктах водопровідного господарства. «Зокрема, на вулиці Гетьмана посеред автодороги утворився котлован з водою діаметром 8 метрів, на вулиці Симиренка під асфальт провалився автомобіль, на вулиці Бальзака водно-піщаною сумішшю було затоплено 50 автомобілів», - уточнив С.ЗИМІН.

Як зазначив О.КУЧЕРЕНКО, найактуальнішою проблемою водопровідно-каналізаційного господарства столиці залишається жахливий стан Бортницької станції аерації - єдиної системи очисних споруд стічних каналізаційних вод Києва. За даними Міністерства ЖКГ, усі три блоки очищення стічних вод і допоміжних цехів станції відпрацювали свій амортизаційний ресурс у середньому на 90% і потребують глибокої реконструкції та модернізації.

Фахівці Держжитлокомунінспекції зазначають, що 26% водопровідних мереж столиці вичерпали свій термін експлуатації, 21% водопровідних мереж перебувають в аварійному стані та потребують термінової заміни. За даними інспекції, каналізаційні мережі столиці вичерпали свій амортизаційний ресурс на 39%, тим часом 33,7% мереж (879,1 км) перебувають в аварійному стані та потребують термінового переукладання. «Дотепер експлуатують каналізаційні мережі, побудовані до 1917 року. В аварійному стані перебувають колектори, побудовані в 1950-1980 роках, критична ситуація склалася на Головному міському каналізаційному колекторі, Позняківському, Чумаківському колекторах і колекторі Зодчих. За інформацією інспекції, 2008 року в каналізаційних мережах сталося 14 тис. 861 аварія, що на 2 тис. 211 більше, аніж 2007 року.

Як повідомляється в прес-релізі Міністерства ЖКГ, перевіркою Держжитлокомунінспекції також було проаналізовано виконання Програм соціально-економічного та культурного розвитку Києва за 2006-2008 рр. у частині фінансування розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. «Аналіз засвідчив, що впродовж 2004-2008 років за «Програмою розвитку та реконструкції водопровідного господарства Києва на 2004-2010 роки» було виділено коштів на суму 179,2 млн. грн., що становило лише 9,3% від потреби. За «Програмою ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційного господарства Києва на період 2006-2010 років” було виділено коштів на суму 616,65 млн. грн., що становило 10,4% від необхідного обсягу», - наголошується в прес-релізі, поширеному прес-службою міністерства.