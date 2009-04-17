Сьогодні у християн східного обряду – найжалобніший день року
08:16, 17 квітня 2009Суспільство
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Церква закликає до найбільш суворого посту
Сьогодні у християн східного обряду – найбільш жалобний день року.
Віряни відзначають Страсну п’ятницю – день смерті на голгофському хресті та поховання Ісуса Христа.
Церква закликає цього дня до найбільш суворого посту. Віряни утримуються від надлишковостей, розваг і веселощів. Священнослужителі у страсну п’ятницю одягають найтемніше вбрання.
У другій половині дня, після часу хресної смерті Христа, у всіх храмах з вівтаря виносять плащаницю – вишите або намальоване на тканині зображення тіла Христового.
Страсна п’ятниця – останнє сумне свято перед днем воскресіння господнього – Великоднем.
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