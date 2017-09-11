На Львівщині офіційно стартували навчання Rapid Trident-2017 (фоторепортаж)

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області відбулась офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2017 («Стрімкий тризуб-2017»). Як повідомляє Міністерство оборони України, навчання проходять у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Читайте такожНові "зелені чоловічки" вже готові: експерт пояснив заяву Путіна про атаки на "інші зони конфлікту"

На церемонію відкриття прибули посол США в Україні Марі Йованович, начальник Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, також на захід запрошені представники органів державної влади та місцевого самоврядування Львівщини.

Співкерівниками навчання призначені від української сторони – полковник Сергій Літвінов, від Збройних сил США – полковник Девід Джордан.

"У цей непростий для нашої країни час ваша підтримка є вкрай важливою для всіх українців. Досвід наших іноземних колег є надзвичайно цінним для ЗС України. Водночас, я маю надію, що й наші партнери з інших країн зможуть перейняти досвід воїнів Українського війська, отриманий нами під час захисту своєї Батьківщини на сході України. Адже мета у нас одна – захищати, обороняти та створювати мир. А йти до неї разом завжди легше", – заявив Літвінов.

Цього року у військових маневрах беруть участь близько 2,5 тис. військовослужбовців з 15 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучені військовослужбовці з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.

Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб.

Україна (понад тисяча осіб) представлена військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, бригади ВДВ ЗСУ, інженерно-саперними підрозділами, окремим підрозділом Національної гвардії України тощо. Переважна більшість українських військовослужбовців мають досвід участі у бойових діях в зоні АТО на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, до командно-штабної фази навчання залучаються українські армійці зі складу багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена у 2014 році.

Командно-штабна фаза проводиться за допомогою систем імітаційного моделювання, тобто потужних комп’ютерів та унікального програмного забезпечення, які дозволяють моделювати дії своїх підрозділів та умовного противника у єдиному віртуальному просторі в режимі реального часу.

Для проведення навчання залучено декілька десятків одиниць автомобільної та легкоброньованої техніки. Виконання вправ бойових стрільб не передбачається. Втім, для підвищення реалістичності маневрів у рамках проведення польової фази застосовуватимуться сучасні системи імітації бойової стрільби MILES.

Також передбачено проведення низки спільних заходів із залученням літаків і вертольотів військово-транспортної авіації. Зокрема відпрацьовуватимуться елементи медичної евакуації, десантування вантажів та особового складу тощо. Для цього будуть використовуватись можливості однієї з бригад тактичної авіації, що дислокується на Хмельниччині, та майданчик приземлення на теренах МЦМБ. Всього два вертольоти Мі-8, літак Ан-26 та американський С-130.

Метою «Репід Трайдент-2017» є запровадження у Збройних силах України передового досвіду армій провідних країн світу, обмін професійними навичками, покращення рівня взаємодії між штабами і підрозділами Сухопутних військ України, США, армій країн-учасниць і партнерів НАТО, а також членів програми «Партнерство заради миру».

У Міноборони наголосили, що цьогорічне навчання проходитиме також з урахуванням діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - «Україна» (JMTG-U), спрямованої на підготовку українських військовослужбовців різних військових спеціальностей за стандартами НАТО із залученням іноземних інструкторів зі США, Канади, Великої Британії, Литви, Естонії та Польщі.

Навчання передбачає проведення командно-штабної та польової фаз, під час яких керівний склад та офіцери штабу багатонаціональних підрозділів ланки «батальйон-бригада» тренуватимуться у спільному плануванні та проведенні операцій. Особовий склад підрозділів відпрацьовуватиме тактичні елементи, спрямовані на виконання завдань за призначенням з урахуванням досвіду протистояння гібридним формам збройної агресії. «Репід Трайдент - 2017» триватиме два тижні на різних ділянках полігону.