Екологи проти старих атомних реакторів

Блоки атомних електростанцій України, що вичерпали свій ресурс, повинні бути виведені з експлуатації згідно з наміченим графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив експерт Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Олексій ПАСЮК сьогодні в ході прес-конференції, присвяченій 23-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

За його словами, у 2010 році в Україні повинне розпочатися закриття блоків на атомних електростанціях, які відпрацювали 30 років, але атомники навіть не готуються до цього. «Наскільки нам відомо, немає ані необхідної для закриття блоків документації, ані грошей на такі роботи. Фонд виведення блоків з експлуатації майже порожній», – сказав О.ПАСЮК і додав: «Натомість уряд ухвалив рішення продовжити термін експлуатації реакторів, які вже відпрацювали свій проектний ресурс, ще на 15 років».

Експерт переконаний, що таким чином планується вийти з ситуації, що склалася у зв`язку з неготовністю влади і «Енергоатому» приступити до закриття енергоблоків АЕС. «Таке рішення збільшує ризик для населення, що мешкає поблизу атомних електростанцій», – переконаний О.ПАСЮК.

Він також вважає, що продовження терміну служби старих енергоблоків і заплановане будівництво нових блоків загострить проблему радіоактивних відходів. «Зокрема, в Чорнобильський зоні планується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Таким чином, енергетики все більше бачать в зоні місце, яке залишиться радіоактивним могильником, замість того щоб розглядати варіанти її реабілітації. За 23 роки, що пройшли з моменту Чорнобильської аварії, Україна так і не зробила належних висновків», – підкреслив О.ПАСЮК.

Експерт нагадав про те, що економічна криза призвела до істотного зниження споживання електроенергії українськими промисловими підприємствами. "Виниклий в результаті профіцит енергогенеруючих потужностей є доброю передумовою для того, щоб приступити до виведення з експлуатації застарілих атомних реакторів», – підсумував О.ПАСЮК.