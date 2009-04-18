За хабар засуджений колишній старший інспектор міліції

Вироком Ковпаківського районного суду міста Суми до 1,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, засуджено колишнього старшого інспектора по громадській безпеці лінійного відділу міліції на станції Суми.

Як повідомила кореспонденту УНІАН помічник Сумського транспортного прокурора Світлана ФРОЛОВА, кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання хабара.

Використовуючи своє службове становище, міліціонер вимагав та одержав хабар від трьох затриманих громадян на загальну суму 1000 гривень, погрожуючи у випадку невиконання цієї вимоги повідомити за місцем їхньої роботи про факт вживання спиртних напоїв у робочий час у громадському місці та про притягнення їх до адміністративної відповідальності, що стане підставою для звільнення з роботи.

Засудженого взято під варту у залі суду. Кримінальну справу стосовно нього розслідувала Сумська транспортна прокуратура.