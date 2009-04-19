Реформа газового ринку — за яким зразком?

Концепцію реформування газового ринку України буде узгоджено впродовж місяця й подано на розгляд уряду.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив заступник міністра палива й енергетики України Бурзу АЛІЄВ.

«Упродовж місяця ми погодимо решту питань з концепції реформування газового ринку», - сказав він.

Заступник міністра палива й енергетики уточнив, що роботу над концепцією розпочато в лютому минулого року після рішення Ради національної безпеки й оборони і відповідного указу Президента України.

«Ми пройшли всі відомства, погодили всі суперечливі моменти й до кінця квітня мали закінчити з цим питанням. Але не встигли», - сказав Б.АЛІЄВ. При цьому він наголосив, що Мінпаливенерго щомісяця звітує перед Кабміном з цього питання.