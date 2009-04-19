У Севастополі пройде міжнародний фестиваль «Велике російське слово»

У Севастополі на початку червня пройде міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ. Голова депутатського корпусу Севастополя вважає, що Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» має стати всеукраїнським, щоб не тільки Крим і Севастополь, але й усі регіони України приєдналися до участі в ньому, оскільки він несе «серйозний гуманітарний сенс».

За словами голови міськради, «в Україні проживають 12,5 млн. осіб, які вважають себе росіянами, тому правильніше проводити фестиваль більш широкомасштабно, охоплюючи всі регіони України».

В.САРАТОВ повідомив, що, «оскільки цього року проведення фестивалю співпадає зі святкуванням 210-ї річниці з дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна, основні заходи пройдуть із 6 до 8 червня. В Севастополі в рамках проведення даного фестивалю в ці дні на всіх майданчиках міста пройдуть пушкінські читання, будуть показані уривки з вистав, виступатимуть фольклорні колективи».

В.САРАТОВ також вважає, що в плані заходів на 2009 рік прийнятої кілька років тому регіональної програми розвитку російської мови, що затверджуватиметься на найближчій сесії, потрібно передбачити виділення коштів на проведення даного фестивалю.