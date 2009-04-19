У Севастополі реконструювали бій за звільнення Балаклави

У Севастополі на честь 65-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників реконструювали епізод бою, який відбувся 18 квітня 1944 року. Як передає кореспондент УНІАН, у реконструкції брали участь 120 осіб із Севастополя, Вінниці, Запоріжжя, Дніпропетровська, Євпаторії, Кривого Рогу, Маріуполя, Мелітополя, Сак, Хмельницького й Чугуєва (Харківська область).

Дія відбувалася на спеціально обладнаній ділянці для тренувань і проведення реконструкцій битв, переданій рік тому Балаклавською владою місцевому військово-історичному «Клубу любителів історії Вітчизни».