Газпром: до 2030 року в світі залишаться три найбільші постачальники газу

На початок 2030 року в світі залишаться три найбільші постачальники газу - це Росія, Іран і Катар.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу "Вести".

На думку О.МЕДВЕДЄВА, решта країн-постачальників за межами 2030 року не зможе забезпечити заповнення існуючих і проектованих газотранспортних систем.

Крім того, він висловив переконання, що в довгостроковій перспективі європейським споживачам будуть потрібні додаткові обсяги газу, які не зможуть покрити постачання зрідженого газу. За його словами, йдеться як мінімум про 100 млрд. куб. газу на рік.

О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що зростання попиту вимагає подальшого розвитку та реалізації газотранспортних проектів, зокрема, "Північного потоку" і "Південного потоку".