Україна і Європа розпочали офіційні переговори про зону вільної торгівлі

Україна та Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) сьогодні в Києві почали офіційні переговори про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, на першому етапі сторони планують обговорити структуру, основні принципи та сферу застосування майбутньої угоди, проблеми торгівлі промисловою та сільськогосподарською продукцією, послугами, питання інвестування та прав інтелектуальної власності.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄАВТ запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена 1960 року відповідно до Стокгольмської конвенції. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу відповідно до Угоди про Європейський економічний простір (ЄЕП), який набрав чинності 1994 року.