У Львові презентували першу україномовну дитячу книгу про Теслу

Завдяки благодійному проекту ЛакіБукс українському читачеві стала доступна дитяча книга Луки Новеллі «Тесла і машина на космічній енергії». Українське видання презентували на Львівському форумі видавців. Книга вийшла у видавництві К.І.С.

За словами видавця, книга не переобтяжена деталями, але дозволяє вихопити суть і революційність відкриттів, які зробив найбільший експериментатор 20-го століття Нікола Тесла. Все оповідання супроводжується ілюстраціями.

«Книга побудована так, ніби Нікола Тесла сам розповідає про своє життя. Як він зазнавав невдач, втрачав все зароблене, починав спочатку і продовжував свою справу до останніх днів», - розповідає директор видавництва К.І.С. Юрій Марченко.

На форумі можна було зустріти і самого «Ніколу Теслу». Аніматор, загримований під відомого вченого, мандрував локаціями, спілкувався з дітьми, показував фокуси на основі електромагнетизму і розповідав про найвідоміші винаходи Тесли.

Найближчим часом «Тесла і машина на космічній енергії» разом з активістами проекту ЛакіБукс вирушить на Донбас. Примірники книги отримають інтернати і бібліотеки Донецької і Луганської областей.

Благодійний проект ЛакіБукс стартував навесні 2017-го року. Організаторами виступили IT-компанія Lucky Labs і благодійний фонд «Я майбутнє України».

«Це дуже важливий проект для України. Його мета - інтелектуальна українізація підлітків шляхом видання науково-популярної літератури - сучасної і цікавої», - розповідає голова фонду «Я майбутнє України» Марта Левченко.

Авторів і книги для проекту обирає Рада експертів ЛакіБукс, до якої входять психологи, журналісти, вчені, громадські діячі, а з недавнього часу - і підлітки.

«Я вражена тим, наскільки глибокий підхід у цього проекту до літератури, яку вони випускають. Це насправді якісна дитяча література», - зазначає редактор порталу української дитячої книги «Барабука» Анна Третяк.

Під час презентації книги про Теслу ЛакіБукс також анонсував вихід першої книги для підлітків про біотехнології. Тварини, що світяться в темряві, золотий рис, геном CRISPR, ДНК-орігамі, ліки від раку та відтворення динозаврів - все це з'явиться у книзі медика, біолога та журналіста Аліни Штефан «Літо довжиною в ДНК».

«Біотехнології вже в нашому житті. Ми з ними стикаємося щодня. Не знати про це дуже незручно. А діти, яким зараз 10 років, будуть жити в еру біотехнологій. Не написати і не розповісти про це доступно і красиво - все одно, що не дати цим дітям вступити в нову епоху більш підготовленими», - вважає автор книги Аліна Штефан.

«Літо довжиною в ДНК» - пригодницький нон-фікшн про підлітків, які відкривають для себе світ науки.

Уже найближчим часом ЛакіБукс обіцяє презентувати ще одну книгу проекту - #щотакематематика дитячого письменника Дмитра Кузьменка. Книга вже готується до друку.