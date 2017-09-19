Українка готує фантастичні кулінарні шедеври на 3D-принтері (відео)

11:32, 19 вересня 2017
Суспільство
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Торти, створені дівчиною, схожі на сучасні арт-об'єкти.

Один із кулінарних шедеврів українки, виконаний на 3D-принтері / скріншот УНІАН

Кондитер із Харкова Динара Касько робить унікальні десерти. Її торти схожі на сучасні арт-об'єкти. За освітою Динара – архітектор, тому в кулінарії вона часто використовує саме геометричні форми.

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Спочатку кондитер роздруковує на 3D-принтері тривимірну модель торта. Потім модель відливають в силіконі – виходить форма для торта. Дівчина – одна з перших, хто поєднав комп'ютерне моделювання та кулінарію. Завдяки цьому українка прославилася на весь світ.

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