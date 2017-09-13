У Данії збираються надрукувати на 3D-принтері будинок (відео)

Перший у Європі будинок, надрукований на 3D-принтері створять у Данії. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Тамтешня компанія вже друкує фундамент будівлі. Задля цього створили спеціальний 3D-принтер, який працює з цементом. І розробили макет будинку, який хочуть збудувати. 3D-принтер працює точніше за традиційні технології, тож використовує менше матеріалу, і дозволяє архітекторам втілювати найсміливіші мрії.

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На те, щоб повністю зробити стіни, він витратить 50 годин, а отримати готовий будинок данці розраховують за кілька місяців.