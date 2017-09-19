"Путін відібрав Крим і у мене": російський музикант розповів, чому не йде на угоду з окупантами

Лідер відомої російської групи "Елізіум" Дмитро Кузнєцов розповів, чому не виступає в окупованому Криму і на яких умовах готовий там виступити. Про це він розповів у інтерв'ю Karabas Live.

"Я не їжджу відпочивати до Криму. Тому що, відібравши Крим в України, Путін відібрав його і у мене. Ми багато виступали там в 90-х і в "нульові". Ніхто не забороняв росіянам купити собі там будинок або квартиру, або просто приїжджати відпочивати. Але ні, треба було його неодмінно забрати...", – сказав Дмитро Кузнєцов.

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Він додав, що гурт не погоджується на численні запрошення виступити в окупованому Криму. "Елізіум" готовий там виступити, але лише в'їхавши на територію півострова через КПП. Для гурту це принципова позиція.

"Ми хоч і анархісти і за те, щоб кордонів не існувало, але коли хтось захоплює територію, ми не можемо цього не помічати. Якщо закривати на це очі, то вийде дуже зручний анархізм. Організатори рахують, у скільки їм обійдеться наш проїзд через Україну і розуміють, що це більше нашого гонорару. На цьому все і закінчується", - зазначив музикант.

Кузнєцов додав, що також розуміє і позицію своїх колег, які порушують законодавство України щодо перетину кордону з півостровом та виступають в окупованому Криму.

"Деякі російські групи, до речі, зовсім не "ватняні", їздять виступати в Крим, пояснюючи це так: "Ми все одно не граємо в Україні, нас туди не кличуть, так що нам нема чого втрачати". Вони їдуть, і їх нічого не хвилює", – сказав лідер "Елізіума".