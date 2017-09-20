Скандальна сваха РФ зібралася до окупованого Криму
12:47, 20 вересня 2017Суспільство
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Гузєєва везе в окупований Крим комедію "Клара, гроші і любов".
Гузєєва / скріншот
Російська актриса Лариса Гузєєва, яка вже багато років веде шоу "Давай одружимося", зібралася з виставою в окупований Крим. Про це свідчать афіші на кримських сайтах.
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Гузєєва везе в окупований Крим комедію "Клара, гроші і любов".
Зазначається, що 22 вересня вистава "Клара, гроші і любов" відбудеться у Севастопольському театрі ім. Луначарського А., а 24 — в Сімферополі.
У виставі також зайняті актори Сергій Векслер, Павло Савінков і Руслана Дороніна.
Виступлять в Криму також актори Клара Новікова і Данило Співаковський. Актори вже давно в базі злочинців "Миротворця".
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