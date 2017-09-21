Штепа знову в суді Харкова: сьогодні там заслухають свідків з її боку (відео)

Одіозна екс-голова Слов’янська Неля Штепа знову прибула до суду.

Як йдеться у сюжеті ТСН, екс-мер Слов’янська, яку напередодні відпустили із СІЗО під домашній арешт, прибула на чергове засідання в Ленінський суд міста Харків. Сьогодні там мають слухати свідків саме з її боку.

В ізоляторі Штепа провела більше 3 років, і її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України.

Неля Штепа прибула до суду у супроводі невістки. При цьому електронного браслета ані на руках, ані на ногах видно не було.

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За даними ТСН, Штепа після виходу із СІЗО зареєструвалась у Слов’янському відділку поліції.

Головною інтригою сьогоднішнього засідання є обґрунтування рішення суду щодо зміни запобіжного заходу Штепі, адже поки що пояснень з цього приводу не було. При цьому, як зазначає кореспондент телеканалу, статті КК, за якими звинувачують екс-мера Слов’янська, не передбачають іншого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою.