У мене немає звісток від сім'ї: Дженніфер Лопес без макіяжу записала звернення (відео)

Співачка Дженніфер Лопес не залишається осторонь чужого горя. Після висловленого співчуття сім'ям загиблих в результаті землетрусу в Мексиці, артиска привернула увагу фанів до трагедії в Пуерто-Ріко.

Острівній країні неймовірний збиток заподіяв ураган "Марія", що прийшов після страшної "Ірми".

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Джей Ло без макіяжу записала звернення, де стверджує – досі не чула звісток від своєї сім'ї, що знаходиться там.