У мене немає звісток від сім'ї: Дженніфер Лопес без макіяжу записала звернення (відео)
18:46, 22 вересня 2017Суспільство
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Артиска привернула увагу фанів до трагедії в Пуерто-Ріко.
Дженніфер Лопес / скріншот
Співачка Дженніфер Лопес не залишається осторонь чужого горя. Після висловленого співчуття сім'ям загиблих в результаті землетрусу в Мексиці, артиска привернула увагу фанів до трагедії в Пуерто-Ріко.
Острівній країні неймовірний збиток заподіяв ураган "Марія", що прийшов після страшної "Ірми".
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Джей Ло без макіяжу записала звернення, де стверджує – досі не чула звісток від своєї сім'ї, що знаходиться там.
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