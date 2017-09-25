Пожежа на складі боєприпасів у Маріуполі: рятувальники зібрали майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів

Протягом ліквідації наслідків пожежі на території тимчасового сховища боєприпасів під Маріуполем піротехніки вилучили 1 тис. 459 вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 23-24 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів с. Новоянісоль та прилеглу до складу територію площею 36 га, вилучено 1 тис. 459 вибухонебезпечних предметів. Роботи продовжуються», - йдеться у повідомленні.

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Станом на 07:00 25 вересня до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 90 чол. та 33 од. техніки.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з заступником Голови Донецької військово-цивільної адміністрації та оперативна група ГУ ДСНС у Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, пожежу на складі боєприпасів під Маріуполем вдалося локалізувати вранці 23 вересня. Евакуація цивільного населення не знадобилася.

За фактом пожежі правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК ("Умисне знищення або пошкодження майна").

Пожежа на складі однієї з військових частин під Маріуполем спалахнула увечері в п'ятницю, 22 вересня. Повідомляється, що перед пожежею на складі прогриміло кілька вибухів.

24 вересня військовий прокурор АТО Олег Цицак повідомили, що завершилися заходи з розмінування складу з боєприпасами, а також всієї прилеглої території.