Пожежа та вибухи на Донеччині: поблизу військового складу вилучили 150 боєприпасів

Поблизу військового складу у Нікольському районі Донецької області, де вчора сталися пожежа та вибухи, піротехніки вилучили 150 боєприпасів.

Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, зокрема, у с. Новоянісоль піротехніки виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів, на відкритій території поблизу села – 142 боєприпаси.

Завершено обстеження території населеного пункту.

У даний час здійснюється обстеження відкритої території за межами с. Новоянісоль.

Усього обстежено територію площею 20 га.

Своєю чергою голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook повідомив, що пожежу на складі боєприпасів було ліквідовано сьогодні о 5.47.

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Задокументовано пошкодження за 14 адресами: в основному, віконні блоки, покрівлі та паркани. Інформація про постраждалих не надходила.

У селищі Новоянісоль проживає 450 осіб. Під час вчорашніх подій 60 з них виїхали самостійно, в організованій масовій евакуації населення потреби не було, хоч усе необхідне для цього силами ДСНС було підготовлене, додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, близько 16.20 на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль (з боку Новоянісолю) пролунали вибухи. За інформацією прес-служби ДСНС, вибухам передувало горіння трави на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянісоль. Станом на 18.20 вибухи припинилися. Було евакуйовано 30 осіб з найближчих житлових будинків.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.