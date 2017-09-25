У Дніпрі встановили пам’ятний знак загиблим рік тому патрульним поліцейським (фоторепортаж)

У Дніпрі на території центрального автовокзалу, де торік у перестрілці загинули двоє патрульних поліцейських, встановили пам'ятний знак.

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятний знак має вигляд гранітного шеврона, на якому написані імена вбитих патрульних Артема Кутушева та Ольги Макаренко.

Встановили знак за благодійні кошти, роботу виконав дніпровський скульптор та волонтер Володимир Нижник. Під час урочистості 12 найкращих співробітників поліції отримали відзнаки.

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Нагадаємо, 25 вересня 2016 року при спробі затримати розшукуваного за тяжкі злочини бійця батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова, останній відкрив вогонь. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року при спробі затримати розшукуваного за тяжкі злочини бійця батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова останній відкрив вогонь. В результаті загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.