В Україні почав спадати ажіотаж навколо біометричних паспортів

Речник ДП «Документ» Володимир Поліщук заявляє, що на підприємстві очікують, що з встановленням нової лінії друку паспортів у грудні-січні, проблеми із затримкою видачі документів зникнуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему: «100 днів безвізу: що змінилося для України?».

Зокрема, він сказав, незважаючи на те, що наразі закордонний паспорт в Україні можна оформити в трьох різних організаціях, ситуація, за якою громадяни невчасно отримують замовлені документи, поки що зберігається.

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"Але на сайті поліграфкомбінату "Україна", в інших джерелах, вже можна побачити, що уряд прийняв рішення про виділення коштів на закупівлю нової лінії для друку закордонних паспортів, яка вже буде в грудні цього року, або в січні наступного встановлена, налаштована, і я думаю, всі проблеми не лише з оформленням, а й з видачею закордонних паспортів невдовзі зникнуть", - заявив Поліщук.

Також він розповів про причини, чому оформлення і видача документів відбувається із затримкою і чому з'явилися великі черги для оформлення та отримання цих документів.

"Наразі ситуація з ажіотажем, вона дещо поліпшилася, якщо так можна сказати. Тобто, менші черги стали, але все ж таки, людям, які оформлювали терміновий закордонний паспорт, доводиться його зараз чекати не сім робочих днів, а приблизно місяць. Ті, хто робить собі закордонний паспорт у звичайному режимі 20 робочих днів, очікують на свій виїзд за кордон приблизно два місяці, можливо два з половиною місяці", - сказав речник ДП «Документ».

У зв'язку з цим, він сказав, що поява великих черг пояснюється тим, що "одночасно дуже багато людей вирішили зробити собі закордонний паспорт і просто потужностей ані ЦНАПів, ані наших центрів обслуговування громадян і тим більше поліграфкомбінату "Україна", не вистачило".