У Харківській області вибухнула міна часів війни: загинули два підлітки

На Харківщині на міні часів Великої Вітчизняної війни підірвалися троє підлітків, двоє із них загинули.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася о 23:00 27 квітня у селі Топольське Ізюмського району Харківщини. Міна вибухнула у багажнику скутера під час руху, в результаті чого загинули двоє підлітків, 1993 і 1994 років народження, ще один (1994 р.н.) із осколковими пораненнями у важкому стані госпіталізований.