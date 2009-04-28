У Харківській області вибухнула міна часів війни: загинули два підлітки
10:39, 28 квітня 2009Суспільство
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Третій - поранений
На Харківщині на міні часів Великої Вітчизняної війни підірвалися троє підлітків, двоє із них загинули.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася о 23:00 27 квітня у селі Топольське Ізюмського району Харківщини. Міна вибухнула у багажнику скутера під час руху, в результаті чого загинули двоє підлітків, 1993 і 1994 років народження, ще один (1994 р.н.) із осколковими пораненнями у важкому стані госпіталізований.
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