Роковини трагедії в Бабиному Яру: в Україні вшановують пам'ять жертв масових розстрілів нацистами

Україна сьогодні, 29 вересня, вшановує пам’ять жертв масових розстрілів нацистів у Бабиному Яру.

Президент України Петро Порошенко назвав трагедію Бабиного Яру спільною для єврейського і українського народів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди 76-роковин масових розстрілів нацистами у Бабиному Яру.

«Бабин Яр – одна із найглибших ран, яких завдав Голокост. Це наша спільна трагедія, - перш за все, єврейського і українського народів», - зазначив він.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook написав, що необхідно зберегти пам'ять про трагедію Бабиного Яру, аби не повторити помилок минулого.

«Сьогодні ми згадуємо жертв однієї з найстрашніших трагедій людства - подій у Бабиному Яру. День суму і скорботи», - зазначив він.

«Наш обов’язок зберегти пам'ять про Бабин Яр та передати її наступним поколінням. Тільки пам'ять захищає від повторення помилок минулого», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, на столичному Сирці у зв’язку із заходами у Бабиному Яру введені обмеження у роботі громадського транспорту.