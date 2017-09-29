Поліція отримала близько півсотні повідомлень про виявлення боєприпасів жителями Калинівки

Поліція отримала близько півсотні повідомлень про виявлення боєприпасів жителями міста Калинівка Вінницької області, де вночі 26 вересня на військовому складі сталася пожежа і вибухи.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

«Правоохоронці охороняють місця виявлення снарядів до приїзду вибухотехніків та контролюють ситуацію в місті. Наразі евакуйоване місцеве населення повертається у свої домівки. Зведені загони поліцейських із сусідніх областей, які допомагали нести службу у зоні надзвичайної події, повернулися на місця своєї постійної дислокації», - йдеться у повідомленні.

Жодного факту грубого порушення правопорядку не зафіксовано.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей. Надвечір 28 вересня всі евакуйовані повернулись до домівок, окрім хворих, які евакуювались із Калинівської центральної районної лікарні.