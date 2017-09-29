У Мистецькому арсеналі відкрився перший фестиваль молодих художників (фоторепортаж)

У Києві у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відкрився перший фестиваль молодих українських художників, який триватиме до 29 жовтня.

Як повідомила прес-служба Міністерства культури України, захід відбуватиметься на базі різних українських інституцій культури у форматі бієнале (подія, що відбувається раз у два роки).

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Цьогоріч його організаторами визначені Мистецький арсенал та Національний художній музей України, як інституції, що мають успішний досвід проведення заходів такого масштабу та можливість співфінансувати їх.

Прагнучи, щоб такий досвід здобували інші інституції, Мінкультури планує передати естафету організатора наступної події (2019 року) центрові сучасного мистецтва або художньому музею іншого міста України.

Програма фестивалю 2017 року складається з двох частин. Перша – конкурсні роботи молодих митців. Друга – виставковий проект авторитетних представників актуального українського мистецтва.

До участі у фестивалі за результатами конкурсного відбору були запрошені 67 митців та мистецьких колективів із 394 заявок, які надійшли.

Переважна більшість представлених проектів побудована з використанням відео, фотографії, графіки, живопису та скульптури.

Під час фестивалю паралельно з художньою частиною діятимуть освітні та дискусійні програми в діалозі з художниками та партнерськими інституціями.

На прес-конференції з нагоди відкриття виступили: генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець, міністр культури України Євген Нищук, генеральний директор НКММК "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта, куратор Фестивалю молодих українських художників Лізавета Герман, куратор Фестивалю молодих українських художників Катерина Філюк, куратор Фестивалю молодих українських художників Марія Ланько.